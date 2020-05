Em comunicado, a empresa adiantou que as alterações serão feitas mantendo as condições de segurança difundidas pela Direção-Geral da Saúde, tendo em conta a pandemia covid-19, que todos os utilizadores têm de usar máscara para circular nos transportes públicos e que a validação do título de transporte é obrigatória.

De acordo com a Carris, o ascensor do Lavra e Elevador de Sta. Justa mantêm-se suspensos, assim como as carreiras 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B, 79B.

Já as carreiras 26B, 29B, 34B, 37B, 40B, 41B e os elétricos 12 e 18 vão funcionar com o horário de sábado, assim como o elétrico 15 funciona com o horário de sábado, reforçado até às 10:00 horas e com redução no serviço noturno. Vai manter-se suspenso o serviço de reforço desta carreira com autocarros articulados.

O ascensor da Bica funcionará com o horário de dia útil de novembro a fevereiro, assim como o ascensor da Glória, terminando o serviço às 21:00.

Também o elétrico 28 irá funcionar com o horário de dia útil de novembro a fevereiro, mantendo-se suspenso o reforço com míni-autocarros.

Os autocarros 706, 711, 713, 736, 750, 753, 754, 758, 764, 767, 781 e 796 funcionam com o horário de dia útil de férias escolares.