Portugal regista hoje 311 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que no domingo (um aumento de 5,4%), e 11.730 infetados (mais 452, o que representa um aumento de 4%), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de doentes recuperados quase duplicou, passando para 140, o que representa um aumento de 86,7%. O boletim de hoje revela ainda que das 11.730 pessoas infetadas, a grande maioria (10.631) está a recuperar em casa, 1.099 (mais 15, +1,4%) estão internadas, 270 (mais três, +1,2%) das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Ainda à espera de resultados laboratoriais estão 4.500 pessoas.

O boletim epidemiológico indica também que há 75.564 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

Entre os óbitos registados, quatro foram em pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos; 8 em pessoas com idades entre os 50 e os 59 anos; 29 em pessoas com idades entre os 60 e os 69 anos; 71 em pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 199 em pessoas com 80 ou mais anos.

A região Norte é a mais afetada por este surto, com 6706 casos confirmados e 168 óbitos. A região Lisboa e Vale do Tejo regista 3070 casos confirmados, com 60 mortes. A região Centro conta com 1521 casos confirmados de infeção e 76 mortes. O Algarve regista 229 casos confirmados e 7 mortes.

A região do Alentejo, sem óbitos confirmados, tem 84 casos de infeção.

Nos Açores registam-se 68 casos confirmados de infeção e na Madeira registam-se 52 casos. Não há mortes a registar nas regiões autónomas.

Em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde estão 23.470 pessoas. Até ao momento, foi registado em Portugal um total de 91.794 casos suspeitos, desde 1 de janeiro de 2020.

Os primeiros casos confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março de 2020.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, prolongada até 17 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência, prolongado igualmente até às 23:59 do dia 17 de abril.

A medida proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre 9 e 13 de abril, para desincentivar viagens no período da Páscoa.

Novo coronavírus SARS-CoV-2

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A maioria das pessoas infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados, sendo eles febre (com temperaturas superiores a 37,5ºC), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar).

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. A doença pode durar até cinco semanas.

Considera-se atualmente uma pessoa curada quando apresentar dois testes diagnósticos consecutivos negativos. Os testes são realizados com intervalos de 2 a 4 dias, até haver resultados negativos. A duração depende de cada doente, do seu sistema imunitário e de haver ou não doenças crónicas associadas, que alteram o nível de risco.

A covid-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados.

Quando tossimos ou espirramos libertamos gotículas pelo nariz ou boca que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.

Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada. Vários laboratórios no mundo procuram atualmente uma vacina ou tratamento para a covid-19, sendo que atualmente o tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e sintomas que os doentes apresentam.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral de Saúde.