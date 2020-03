O facto de António Costa “chamar a si” a gestão do dossier da resposta ao surto de Covid-19” mostra “alguma quebra de confiança que existe na ministra da Saúde, mas também da diretora-geral de Saúde, que chegou até mesmo a dizer que um milhão de portugueses poderiam vir a estar infetados”, afirmou Francisco Rodrigues dos Santos aos jornalistas, a meio de uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), no Altice Arena, em Lisboa.

“O que me parece a mim que o Ministério da Saúde já estava a ser temido pelos portugueses agora está tremido porque o primeiro-ministro entendeu que devia ser ele a lidar com este ‘dossier’”, afirmou, fazendo um trocadilho com o nome da ministra da área, Marta Temido.

O líder centrista recordou que o seu partido pediu esclarecimento da governante, na terça-feira, no parlamento, por entender ser “fundamental restaurar um clima de confiança sobre o Ministério da Saúde que permita encarar com otimismo e estabilidade esta ameaça do Covid-19”.

O que se passou, em seu entender, nos últimos dias não tem ajudado a esse “clima de confiança” e causou uma “cacofonia” e “desinformação entre a ministra da Saúde e a diretora-geral de Saúde” em que “ora se diz uma coisa às terças-feiras, às quartas diz-se outra”, entrando-se “em contradições graves que geram alarmismo” na sociedade.

“Por um lado, dizia-se que todos os portugueses que tinham estado em contacto e que constituíam uma população de risco deviam estar isolados. Depois tivemos a diretora-geral de Saúde a dizer que isto não era necessário. Dizia-se que tínhamos um plano de contingência ativado que permitiria o isolamento e tivemos doentes putativo mente contaminados a ser isolados em casas de banho de centros de saúde”, exemplificou.