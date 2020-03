Joaquim Mota e Silva explicou que a decisão foi tomada em termos preventivos, devido ao facto de o evento atrair todos os anos milhares de pessoas e de acontecer numa atura em que "todos estão preocupados com a propagação da doença".

Também as comemorações dos 500 anos do foral, nos dias 28 e 29 de março, foram adiadas para data a anunciar.

Aquele município do distrito de Braga determinou a suspensão imediata de todas as atividades do programa Celorico a Mexer, que envolve a população idosa do concelho.

Joaquim Mota e Silva adiantou, também, que será realizada, "com caráter de urgência", uma reunião, na terça-feira, do Conselho Municipal de Segurança e do Conselho Municipal de Educação.

Nessa reunião participará a Autoridade Local de Saúde e nela serão ponderadas medidas adicionais a adotar para prevenção da transmissão do novo coronavírus, acrescentou.