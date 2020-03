“Somos cerca de 120 portugueses retidos na ilha do Sal. Neste momento não temos como regressar ao nosso país e ninguém nos dá informação ou qualquer apoio”, relatou à Lusa Mónica Pedrosa, explicando que no hotel onde estavam hospedados, que se prepara para encerrar, estão todos “à beira de ser despejados”.

“E não temos para onde ir, nem meios de subsistência”, afirmou a portuguesa, que viajou para o Sal para uma semana de férias com o marido.

Relato idêntico foi feito à Lusa por Jorge Ribeiro, de 41 anos, falando em “dezenas de turistas portugueses” que estão “sem previsão de regresso a Portugal”.

“Só aqui neste hotel estamos mais de 40 pessoas. E não há mensagem de esperança, estão a descartar as pessoas”, acusou.

De férias no Sal com a esposa desde 13 de março, devia deixar a ilha e regressar a Portugal na sexta-feira.

“Foram efetuadas diligências com os operadores turísticos, agência de viagens, embaixada portuguesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contudo não informam oficialmente como irá ser o repatriamento, alegando que nada sabem, acrescentando que tão pouco têm responsabilidade no repatriamento, empurrando a responsabilidade para as agências de viagens e respetivos seguros”, queixou-se.

Jorge Ribeiro fala mesmo em situações “de pânico e stresse” entre os portugueses retidos na ilha, face à falta de soluções para o repatriamento.

Também Diogo Costeira, de férias no Sal com a namorada e o irmão, foi apanhado pelo fecho de Cabo Verde às ligações com o exterior e ao relatar “aviões vazios” de outros países a chegar à ilha, para repatriamento de outros estrangeiros, não esconde a indignação: “Porque é que o Estado português não mantém os voos de regresso dos seus cidadãos?”.

“Quem irá assumir a responsabilidade, os custos de estadia e até quando iremos estar nesta situação precária?”, insistiu.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram.