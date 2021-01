Em comunicado, o CHS, que inclui os hospitais de São Bernardo e do Outão, adianta que tem neste momento um total de 214 camas dedicadas a doentes infetados por SARS-COV-2, das quais 18 são para doentes com necessidade de cuidados intensivos.

O CHS salienta ainda que, a par do tratamento de doentes covid, continua a assegurar a “prestação de cuidados a doentes não covid em situação urgente, emergente, prioritário e inadiável, quer na vertente cirúrgica, de internamento ou ambulatório, em todas as áreas de especialidades médicas, cirúrgicas e também nas da mulher e criança, oncológica e psiquiátrica”.

Além das 214 camas para doentes covid, o CHS tem, neste momento, mais 149 camas disponíveis para doentes não covid, com uma taxa de ocupação superior a 90%, acrescenta o comunicado do CHS.

Os doentes infetados com o vírus da pandemia covid-19 estão todos no Hospital de São Bernardo, dado que o Hospital Ortopédico Sant’Iago do Outão, com 87 camas, é um hospital não covid.

O CHS salienta ainda que tem vindo a adaptar-se progressivamente para melhorar a resposta a doentes covid e não covid, e reconhece que este compromisso “só tem sido possível pela dedicação inexcedível de todos os seus profissionais”.