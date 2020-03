Desde novembro de 2019 envolvidos num braço de ferro com os donos da cervejaria depois de, casualmente, se terem apercebido, e evitado o encerramento compulsivo da cervejaria, os 33 funcionários daquela empresa de restauração do Porto estão também a sofrer os efeitos do surto do novo coronavírus.

Enclausurados numa questão jurídica que impede, devido às dívidas ao Estado acumuladas pela administração, a Cervejaria Galiza de "concorrer a linhas de crédito e de ir para o lay-off", como disse hoje à Lusa António Ferreira, resta aos trabalhadores "pedir a carta para o Fundo de Desemprego", situação que "continuam a recusar, preferindo manter os postos de trabalho".

Enquanto esperam que a administração avance com o "pedido de insolvência controlada" e já depois de terem de lidar com as implicações do surto que "reduziu a faturação média diária de 3.500 euros para os 500 euros" os trabalhadores mostraram resiliência perante a nova legislação agregada à declaração de estado de emergência do Presidente da República no início da semana.

Segundo aquele funcionário, que com mais dois colegas assumiu em novembro a gestão daquele espaço comercial, a solução, agora, "passa por transformar a cervejaria num take away", figurando desde quinta-feira essa informação nos vidros do estabelecimento.