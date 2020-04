A Inter defendeu ainda “uma vigilância mais frequente e atenta da saúde dos trabalhadores” por parte dos técnicos de segurança no trabalho e pelos profissionais de saúde no trabalho (médicos e enfermeiros do trabalho).

“Como sempre temos afirmado, a segurança e saúde no trabalho não é um custo, é um investimento que nestes tempos conturbados faz ainda mais sentido. Assim, a prevenção é mesmo solução. A prevenção no combate à pandemia é essencial para ajudar a salvar vidas”, considerou a CGTP.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), filiada na UGT, também considerou que este ano o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho “assume particular relevância dada a crise pandémica”.

“Estando muitos trabalhadores obrigados a desempenhar funções em situações de particular risco de exposição ao contágio, é de extrema importância que as entidades empregadoras, públicas e privadas, lhes forneçam todos os equipamentos de proteção individual e meios necessários para que possam garantir a sua segurança sanitária e, por acréscimo, das respetivas famílias e demais população”, defendeu a federação num comunicado.

A FESAP lembrou os trabalhadores cujas funções são essenciais para o país nesta fase de pandemia, “em especial os trabalhadores da Saúde, da Educação, da Justiça, das Forças de Segurança, das Autarquias, da Segurança Social, da Autoridade Tributária, da ASAE, da ACT, IPSS, Misericórdias”.

A federação sindical defendeu, por isso, a urgência da “valorização dos seus salários e da imediata atribuição do subsídio de penosidade, salubridade e risco”.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.