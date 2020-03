A secretária-geral da central sindical, Isabel Camarinha, falava aos jornalistas, em conferência de imprensa na sede Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), em Lisboa, na sequência do anúncio das medidas do Governo para prevenção do contágio por Covid-19 e de apoio aos trabalhadores e empresas.

A CGTP lamentou "medidas de apoio à família que implicam redução de salário", acrescentando que "o que se exige é o pagamento de 100% para todos".

Isabel Camarinha referiu, ainda, a rejeição por parte da CGTP "das implicações que decorrem do regime simplificado de 'lay-off' (suspensão temporária dos contratos de trabalho)”, conforme foi apresentado pelo Governo, bem como a preocupação com o desaparecimento "do comunicado do Conselho de Ministros" das micro, pequenas e médias empresas.