"Mas é uma decisão que não pode ser tomada com a pressa, com a leviandade e com o contraciclo que foi a primeira", acrescentou André Ventura.

O presidente do Chega acusou Governo de ter prejudicado "a imagem de Lisboa a nível internacional" com a sua "incapacidade de comunicação" e alegou que "a situação em termos de capacidade hospitalar" na região "está a deteriorar-se muito significativamente".

André Ventura adiantou que "não avançaria, para já, com cercas sanitárias, sem ter a informação toda".

Em relação ao Orçamento Suplementar para 2020, o presidente do Chega disse ter transmitido ao Presidente da República as razões para o voto contra o diploma do Governo "e que se prendem com a inexistência de uma estratégia efetiva que possa acautelar os riscos da crise" atual.

O deputado defendeu que deveria haver "uma estratégia de almofada em relação à situação fiscal e financeira do país" e que o Governo, com este Orçamento, se limita a "ficar à espera de mão estendida que venha o dinheiro da Europa para cobrir a falta de liquidez".

"Arriscamos a estar daqui a uns meses a ter as mesmas soluções que tivemos há nove anos com a crise", sustentou.

De acordo com o relatório de hoje da Direção-Geral da Saúde, desde domingo registaram-se mais quatro mortes com covid-19 e mais 259 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde tem surgido a maioria dos novos casos.

Em Portugal, os primeiros casos desta doença provocada por um novo coronavírus foram confirmados no dia 02 de março e já morreram 1.534 pessoas num total de 39.392 casos contabilizados.