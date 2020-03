O primeiro-ministro, António Costa, recebeu hoje no Palácio de São Bento todos os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre as medidas para combater o Covid-19, tendo as críticas à ação do Governo vindo apenas dos deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal.

“Vamos agir tarde, de forma fraca e de forma a já não conseguir contrariar o grosso da disseminação da epidemia em Portugal”, condenou André Ventura, ainda antes da declaração de António Costa ao país.

Na perspetiva do deputado único do Chega, esta falta de resposta pronta e imediata tem “dois grandes responsáveis” que são “a inação do Governo” e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Um Presidente da República que ao invés de ajudar à acalmia ajudou a gerar um pânico ainda maior quando, de forma absolutamente inenarrável se decidiu colocar em auto quarentena naquele cenário que todos assistimos na televisão, de forma absolutamente anedótica perante a Europa e perante o mundo”, condenou.