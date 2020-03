As unidades de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso e do Marão e Douro Norte, que abrangem os 14 concelhos do distrito de Vila Real, anunciaram hoje que os cidadãos que regressem do estrangeiro ou de outras zonas do país têm de permanecer em isolamento profilático (quarentena) pelo período de 14 dias a contar do dia de chegada.

A medida visa “a contenção máxima do risco de contágio” da Covid-19.

O distrito de Vila Real é um território envelhecido e de onde partiram muitos migrantes e emigrantes que, agora, por causa da pandemia, estão a regressar à terra natal.

O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, disse à agência Lusa que é “evidente” o regresso de cidadãos em “praticamente todas as localidades do concelho”.

Precisamente, por causa da nova realidade que se está a viver, o autarca deixou um apelo.