"O Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, no dia 9 de junho, encerrou cinco estabelecimentos em incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19, no concelho de Albufeira", pode ler-se em comunicado enviado às redações pela GNR.

Assim, "no decorrer de uma ação de fiscalização", as autoridades "verificaram que dois estabelecimentos não estavam a cumprir as medidas de ocupação, permanência, distanciamento físico e uso de máscara no âmbito da pandemia covid-19, encontrando-se diversas pessoas a dançar no seu interior".

Além destes dois espaços, a GNR detetou ainda "outros três estabelecimentos que se encontravam em pleno funcionamento após o horário permitido".

Aa força policial refere ainda que "os estabelecimentos foram encerrados pelos militares da Guarda, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação".