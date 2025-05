No primeiro dia da operação, os militares do Posto Territorial da Praia da Vitória detetaram uma embarcação semi-rígida a aproximar-se da costa, que descarregava lapas para um mergulhador que se encontrava na água. Quando se aperceberam da presença da GNR, os suspeitos fugiram, abandonando no areal, 47,10 quilos de moluscos, que acabaram por ser apreendidos, sublinha a autoridade em comunicado.

Já no dia seguinte, os militares surpreenderam dois indivíduos a vender lapas frescas diretamente em espaço público, resultando na apreensão de mais 7,90 quilos do molusco. Os homens, de 29 e 44 anos, foram identificados e foram levantados três autos por contraordenação, os quais serão remetidos à Inspeção Regional das Pescas e dos Usos Marítimos.

As lapas, por se encontrarem vivas e em bom estado, foram devolvidas ao mar.

A GNR sublinha a importância da preservação dos recursos marítimos, apelando ao respeito pelos períodos de defeso para garantir a sustentabilidade das espécies e da atividade piscatória a longo prazo.