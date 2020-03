Os cinemas da NOS estão fechados a partir de hoje por causa da pandemia do novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19. A empresa encerra assim um total de 31 complexos de cinemas e 219 salas em todo o país.

Em comunicado, a empresa diz que "apesar de já estarem em vigor medidas de prevenção que acautelavam a proteção de clientes e colaboradores (...) a empresa decidiu que o cancelamento é a medida adequada numa fase em que é crítica a permanência em casa das pessoas e das famílias portuguesas".

Entre as medidas de prevenção contava-se " a redução da capacidade das salas em 50% até um máximo de 150 pessoas por sala, a realização de sessões sem lugares marcados e o reforço da limpeza e higienização", explica a empresa.

O encerramento começa esta segunda-feira, 16 de março e estender-se-á "pelo tempo que se justificar", diz a NOS Cinemas, que garante continuar a "acompanhar o evoluir da situação".

Em Portugal, os dados mais recentes indicam que há 245 casos confirmados de Covid-19 e que 149 doentes estão internados, 18 dos quais em cuidados intensivos. Há duas pessoas já dadas como recuperadas.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, detetado em dezembro passado na China, já provocou mais de 6.500 mortos em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o epicentro da pandemia deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no domingo 368 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando para mais de 1.800 o número de vítimas mortais no país.

O número de infetados a nível mundial ronda as 170 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 148 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 77 mil recuperaram.