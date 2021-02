Em comunicado, a PSP refere que os autos resultam da fiscalização das atividades económicas e das condutas individuais.

Só durante o último fim de semana, foram levantados cerca de 80 autos de contraordenação, alguns dos quais relativos ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, da limitação de circulação entre concelhos e da obrigatoriedade do uso obrigatório de máscaras em espaços públicos.

Outros autos estão relacionados com incumprimento da observância do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços, das regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares, da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento e das regras de consumo bebidas alcoólicas.

Para as pessoas singulares, as coimas situam-se entre 200 e 1000 euros.

Já para as empresas, variam entre os 2000 e os 20 mil euros.