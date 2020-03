Nas últimas semanas os serviços de comboio registaram uma queda de até 70% no número de passageiros, na sequência do apelo do governo para as pessoas evitarem contactos sociais e viagens desnecessárias e a trabalharem a partir de casa, resultando numa quebra de receitas de cerca de 66% relativamente ao ano passado.

"Este não é um modelo novo, é uma solução temporária, que toma as medidas necessárias para proteger os serviços agora de maneira económica e garante que a situação atual tenha o menor impacto possível sobre os comboios a longo prazo. Permitir que os operadores entrassem em insolvência provocaria perturbações mais significativas aos passageiros e custos mais altos para os contribuintes”, justificou o ministro dos Transportes, Grant Schapps.

De acordo com o balanço mais recente, divulgado no domingo pelo ministério da Saúde, o número de pessoas infetadas pela Covid-19 aumentou para 5.683 no Reino Unido, das quais 281 morreram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.685 mortes num total de 22.638 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).