Pelo menos sete pessoas morreram na sequência do desabamento de uma ponte sobre uma linha férrea no sudoeste da Rússia, que provocou o descarrilamento de um comboio perto da fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades russas.

O acidente, que ocorreu no sábado à noite na região de Briansk, provocou pelo menos trinta feridos. “O colapso de uma ponte sobre uma linha férrea causou sete mortos. Trinta vítimas, incluindo duas crianças, foram transportadas para centros médicos na região de Briansk. Duas das vítimas feridas, incluindo uma criança, encontram-se em estado grave”, escreveu o governador regional Alexandre Bogomaz na plataforma de mensagens Telegram. O acidente do comboio que ligava Klimov, na região de Belgorod (sudoeste), a Moscovo, ocorreu às 22h44 locais (20h44 em Lisboa) em Pilchino-Vygonitchi, indicou a empresa ferroviária de Moscovo no Telegram. A queda da ponte deveu-se a uma “interferência ilegal na operação de transporte”, continuou a empresa, acrescentando que a circulação de outros comboios não foi perturbada. As regiões russas de Belgorod e Briansk fazem fronteira com a Ucrânia, sendo que o local do desastre fica a cerca de cem quilómetros do país vizinho, que a Rússia invadiu em fevereiro de 2022.