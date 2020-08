“Todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços do concelho do Barreiro, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, podem encerrar até às 22:00”, informou a autarquia, em comunicado.

Segundo a nota, a medida tem em conta “a necessidade de promover a retoma gradual das atividades económicas”, mantendo, no entanto, “medidas adicionais e de exceção que salvaguardem a defesa da saúde pública”.

A decisão foi tomada na quarta-feira, numa reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, depois de “ouvidas as forças de segurança e a autoridade de saúde local”, que validaram o prolongamento do horário dos estabelecimentos comerciais.

No entanto, a autarquia frisou que os estabelecimentos em questão “têm de cumprir as regras sanitárias” definidas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente que “após as 20:00 o consumo de bebidas alcoólicas apenas é admitido no âmbito do serviço de refeições”.