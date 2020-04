A associação Dimitri Francisco, presidida por Gilberto Mota, radicado em França, está a produzir viseiras para distribuir nos hospitais portugueses.

“Como estou em França, telefonei às pessoas da associação em Portugal e disse que gostava que fizéssemos um donativo, mas disseram-me que dar dinheiro era complicado, portanto era preferível dar máscaras ou viseiras. Comprámos então uma máquina 3D para produzir viseiras”, contou Gilberto Mota.

Em Portugal, a associação Dimitri Francisco distribui prendas de Natal nos hospitais, mas Gilberto é também vice-presidente da associação Les Amis Du Plateau que em França está atualmente a arrecadar donativos para distribuir a hospitais e bombeiros na região parisiense.

Já a CHEDA – Crianças de hoje e de amanhã, que apoia crianças em Cabo Verde, está mobilizada para contactar pessoas de risco na comunidade cabo-verdiana em Paris e arredores.

“Estamos a tentar acompanhar o maior número de pessoas, a ligar e a saber como estão. A nível de associação, mas também a nível pessoal”, indicou Annie Lacerda, que integra esta associação.

Annie Lacerda diz que as pessoas lhe relatam se têm ou não sintomas, mas também que querem que o período de quarentena acabe e que “estão ansiosas” e “preocupadas”, tendo até medo de ir às compras.

O apoio também se estende aos autarcas de origem portuguesa, com a Civica, associação que agrupa todos os eleitos de origem portuguesa em França, a divulgar informação oficial sobre o combate ao vírus em todas as frentes.

“Já tínhamos uma plataforma desde o início do ano com informação geral sobre saneamento ou urbanismo que permite aos autarcas uma informação rápida, com a pandemia apercebemo-nos que havia muitas perguntas sobre o dia a dia, incluindo informações oficiais, então todas as noites atualizamos essa plataforma”, indicou Paulo Marques, autarca em Aulnay-sous-Bois e presidente da Civica.

Além dos números oficiais da pandemia em França, a Cívica põe também à disposição dos autarcas de origem portuguesa outro tipo de informação ligada a esta crise como as medidas económicas para apoiar as empresas ou as atualizações oficiais do estado de emergência sanitária atualmente vigente em França.