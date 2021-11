O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado avança que Marvão entrou esta semana para o risco extremo de infeção, com uma incidência acumulada a 14 dias (entre 28 de outubro e 10 deste mês) de 1.770 casos, mantendo-se nesta categoria o concelho de Pampilhosa da Serra (1.612).

O risco extremo de infeção ocorre quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Nos concelhos em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, regista-se um aumento de cinco para oito numa semana. Alpiarça (587), Golegã (889), Mirando do Corvo (590), Penamacor (487), Penedono (637), São João da Pesqueira (666), Vila Nova da Barquinha (570) e Vila Velha do Ródão (509) são os concelhos agora em risco muito elevado de infeção.

Também a subir estão os concelhos em risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias), já que o boletim contabiliza hoje 39 concelhos nessa categoria, enquanto no relatório anterior eram 24.

A maioria dos concelhos que estão no ‘vermelho’ pertencem aos distritos de Viseu, Bragança, Castelo Branco, Aveiro e Évora.

Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 81 concelhos, mais 23 do que na semana anterior.

Com uma incidência de zero casos estão agora 17 concelhos, menos seis do que o registado pela DGS há sete dias.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Portugal regista hoje 1.751 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, três mortes associadas à covid-19 e um aumento dos doentes internados em enfermaria, indicam os dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado hoje, estão agora internadas 411 pessoas, mais 28 do que na quinta-feira, das quais 65 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.