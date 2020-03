No âmbito da resposta social criada para apoiar as famílias de menores rendimento com alunos menores pertencentes ao escalão A do pré-escolar e do 1.º ciclo que, neste momento, se confrontam com as cantinas fechadas, a Câmara procedeu já à entrega de 70 cabazes de compras com bens alimentares de primeira necessidade.

“Fomos mais longe e dotámos esses cabazes com as quantidades necessárias que contemplem também o agregado familiar”, salienta o comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira.

O número de mortos no país subiu para quatro, com anúncio da morte de uma octogenária em Ovar, feito pelo presidente da Câmara local, horas depois de a DGS ter confirmado a existência de três vítimas mortais até às 24:00 de quarta-feira em Portugal.