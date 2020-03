Em comunicado, a FIFA anuncia a decisão de adiar ambos os eventos devido à situação atual em várias partes do mundo, e com a vontade de que “todas as 211 associações possam assistir ao Congresso”, que se vai realizar pela 70.ª vez, agora em 18 de setembro, em Adis Abeba, na Etiópia.

Por outro lado, o Conselho da FIFA, que devia reunir-se em 20 de março, será realizado numa data a anunciar, em junho ou julho, de forma presencial na sede da FIFA, em Zurique, ou via videoconferência.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.000 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.