A negra previsão de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, acontece no dia em que os Estados Unidos registaram cerca de 125.000 casos de infeção e 2.200 mortes.

Fauci disse que, perante os dados atuais e as tendências de evolução da pandemia, haverá milhões de norte-americanos infetados e que o número de mortes poderá ser muito elevado, podendo atingir cerca de 200.000 pessoas, nos cenários mais pessimistas, se não forem aplicadas medidas de prevenção eficazes.

Com a cidade de Nova Iorque a tornar-se o epicentro da pandemia nos EUA, o Presidente do país, Donald Trump admitiu mesmo colocar todo o estado, bem como os estados vizinhos de New Jersey e Connecticut, em quarentena.

Contudo, Trump recuou na intenção, quando o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) aconselhou outra estratégia, pedindo aos residentes do estado de Nova Iorque para evitarem todas as viagens não essenciais, durante 14 dias.