“As medidas restritivas estão a funcionar e é óbvio que, quando atingirmos o pico do contágio, espero que daqui a uns dias, não poderemos regressar à vida de antes imediatamente”, disse o governante, em declarações ao jornal Il Corriere della Sera.

Conte, que acredita que o sistema foi “impedido de entrar em colapso” com as medidas restritivas impostas, anunciou que as restrições serão estendidas para impedir a disseminação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, que já infetou 35.713 pessoas e matou 2.978 no país, de acordo com o balanço mais recente.

“No momento, não é razoável dizer mais, mas é claro que as medidas que adotamos, como o encerramento de muitas atividades comerciais e individuais no país, bem como as que afetam a escola, não terão escolha a não ser estendê-las”, afirmou.

O governo italiano fechou todas as lojas não essenciais em Itália até 25 de março e estabeleceu restrições sociais e de circulação e suspendeu as aulas até 3 de abril.