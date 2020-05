"A CP montou uma mega operação nacional. Nos últimos 45 dias fizemos cerca de 20 mil desinfeções em todos os comboios, uma média diária de 450 desinfeções. Temos montada uma operação em várias estações do país, em 23 estações", disse aos jornalistas o diretor de Manutenção e Engenharia da CP, José Carlos Barbosa, na estação do Cais do Sodré, em Lisboa.

De acordo com o responsável, as operações de desinfeção duram "cerca de 30 minutos por comboio" e são realizadas "no final de cada serviço comercial", em que "os profissionais entram dentro do comboio e fazem a respetiva desinfeção", estando o comboio pronto para circulação 30 minutos depois.

"Todos os comboios que circulam na CP estão desinfetados e são desinfetados mais do que uma vez ao dia", assegurou José Carlos Barbosa, numa operação que recorre a "três funcionários das limpezas", em que "dois limpam a parte dos corrimões, onde as pessoas metem as mãos" e outra pessoa está "a pulverizar com desinfetantes recomendados pela DGS [Direção-Geral da Saúde]".

Relativamente aos funcionários da empresa, o diretor de Manutenção e Engenharia da CP afirmou que cada maquinista tem um 'kit' de desinfeção.

"Como sabem, os maquinistas por vezes têm de trocar os comandos das cabines, e então para não correr o risco de passar o vírus de uns para os outros, cada um tem um ‘kit’ de desinfeção com pulverizador, luvas e toalhetes para poderem limpar os comandos", detalhou José Carlos Barbosa.

Segundo o responsável, a empresa dedicou ainda "zonas de acesso reservado para a tripulação, para os revisores e maquinistas, para evitar que os comboios parem e que haja contágio" dos operacionais ferroviários.

De acordo com um comunicado da CP, as 23 estações envolvidas na operação são Algueirão-Mem Martins, Cais do Sodré, Campolide, Carcavelos, Cascais e Santa Apolónia (distrito de Lisboa), Contumil, Guifões, Marco de Canaveses, Penafiel e São Bento (distrito do Porto), Barreiro (distrito de Setúbal), Braga e Guimarães (distrito de Braga), Faro e Vila Real de Santo António (distrito de Faro), Caldas da Rainha (Leiria), Covilhã (Castelo Branco), Entroncamento (Santarém), Coimbra, Beja, Évora e Guarda (distritos homónimos).

Estão também envolvidas nas operações de desinfeção onze oficinas, no caso as de Contumil (Centro de Manutenção e de Alta Velocidade), Guifões (Metro do Porto e CP), Sernada do Vouga (Aveiro), Campolide, Santa Apolónia e Oeiras (Lisboa), Entroncamento, Barreiro e Vila Real de Santo António.

"São também realizadas operações de desinfeção em Pontos de Venda, Equipamentos de Venda Automática e instalações fixas", segundo o comunicado da CP.

De acordo com a empresa, desde o início da pandemia de covid-19 foram comprados mais de 60 mil litros de desinfetante, distribuídos 850 'kits' de desinfeção de cabinas e 50 pulverizadores.

Aos trabalhadores foram entregues 70 mil luvas, 125 mil máscaras, 1.500 litros de álcool gel e 4.000 doses individuais de 100 mililitros.

Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 11 mortos (+1%) e mais 178 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 818 estão hospitalizadas, das quais 134 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.712 para 1743.