"O Papa teve uma noite tranquila e mantém o seu repouso", informou o Vaticano.

No domingo, a Santa Sé afirmou que o estado de saúde do Papa Francisco “é estável”, numa altura em que o pontífice, de 88 anos, começou a responder bem ao tratamento a que está a ser submetido no hospital.

O Papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, em tratamento devido a uma pneumonia bilateral desde 14 de fevereiro, ou seja há quase um mês.

No último relatório médico, de sábado à tarde, já tinha sido dada a indicação de que o Papa estava a mostrar uma “boa resposta” à terapia e uma melhoria “gradual” e “ligeira”, embora os médicos estejam a adotar uma abordagem cautelosa.

Embora não apareça nem fale em público, enviou uma breve mensagem áudio na quinta-feira aos fiéis que rezam o terço por si todas as noites na Praça de São Pedro e hoje voltou a partilhar as suas reflexões.