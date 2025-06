Um livro:

Joana de Carvalho aborda, de forma direta, esclarecedora e empática, o lipedema, uma doença crónica com graves implicações na qualidade de vida e na autoestima de cerca de 11 % das mulheres portuguesas. "Lipedema – Como tratar a doença das pernas gordas" é o primeiro livro médico totalmente dedicado a esta condição.

A abordagem não é exclusivamente clínica, abrange também as dimensões sociais e psicológicas do lipedema, numa perspetiva completa e humanizada. O lipedema é uma condição subdiagnosticada e mal compreendida, sendo este livro uma ferramenta para promover a literacia médica e a consciencialização em relação a esta doença.

Na Feira do Livro, esta obra pode ser encontrada no pavilhão da Bertrand Editora.

Um evento na feira:

Esta terça-feira, 10 de junho, a autora e nutricionista Ana Rita Sousa vai estar no espaço da Porto Editora, às 15h00, para uma sessão de autógrafos.

O seu livro "Alimentação para gente de palmo e meio", foi lançado em 2024 e ajuda a compreender todas as necessidades do bebé e da criança, com as estratégias mais indicadas para que a introdução alimentar seja um processo tranquilo.

Uma entrevista:

A pandemia terá feito aumentar em 25% os transtornos de ansiedade e os quadros de depressão em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Contudo, não foi a pandemia que fez a saúde mental cruzar-se com a vida de Sara Crispim.

A psicóloga clínica faz disso vida, a experiência levou-a a especializar-se em ansiedade. O confinamento fê-la perceber que era necessário dar acompanhamento online. E publicou o livro "A ansiedade não manda em mim" para nos fazer perceber que é possível controlá-la.

Uma entrevista para ler aqui. Na Feira do Livro, esta obra pode ser encontrada no pavilhão da Bertrand Editora.