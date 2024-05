Para o livro de Sara Crispim chegar a uma segunda edição bastou um mês, para alguém ter um ataque de pânico bastam segundos, para controlar a ansiedade é preciso mais tempo. Mas a psicóloga garante que é possível controlá-la, e tem andado nos últimos tempos a tentar dar às pessoas estratégias para que conheçam a sua ansiedade e aprendam a dominá-la. O livro aproveita um momento "em que as pessoas até estão mais recetivas a obter conhecimento sobre saúde mental." Mas ainda têm muitas dúvidas, "acho que ainda falta desmistificar a ansiedade, porque há quem ainda ache que a ansiedade é a pressa de querer ter tudo para ontem, ou coisa de pessoas muito apressadas. Mas é bem mais do que isso." E é esse "mais" que quer mostrar, provando a quem vive com ele que pode ser menos pesado.

O objetivo, explica ao SAPO24, não é viver sem ansiedade, até porque a ansiedade é muitas vezes o que nos mantém vivos. Mas sim com que essa não defina o dia-a-dia. Até porque mesmo que as pessoas ignorem os sintomas é fácil distinguir as borboletas na barriga, da ansiedade incapacitante. "É fácil na medida em que quando alguma coisa não está bem, as pessoas sentem." Mesmo que automaticamente não associem à ansiedade. "Aliás, normalmente associação é a problemas de saúde física" e Sara Crispim reconhece que os seus pacientes a visitam "depois de terem ido ao hospital, ao cardiologista, a especialistas de sono, depois de estarem convencidos ter algum problema de estômago. Ou seja, a primeira sintomatologia é sempre física." Depois, explica, começam a questionar se o que têm é grave, "e na maioria das vezes quando no hospital lhes é dito que é um problema de ansiedade há um caminho na aceitação. O que é isto da ansiedade se não é palpável? Se não dá para visualizar como uma ferida aberta?"

"Isto" é a vida de Sara Crispim desde 2019. Nesse ano começou a fazer terapia clínica presencial e pouco tempo depois dá-se a pandemia. Como se foi escrevendo, na altura, aumentaram os casos de transtornos de ansiedade mas também o medo de sair de casa. Sem ter uma estrutura montada online, a prática de Sara Crispim encaminhou-se naturalmente para a terapia através de um computador. "Foi um contacto nas minhas redes sociais de uma pessoa da Bélgica que gostou do meu trabalho e perguntou se eu a podia atender online", depois dessa experiência percebeu "que resultava tão bem ou melhor do que as consultas presenciais. Pelo menos em pessoas que sofrem de ansiedade. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem de ansiedade nem conseguem sair de casa, quanto mais deslocarem a um lugar presencial para ter consultas."

Se a pandemia mudou a forma como os psicólogos operam, também mudou a forma como se olha para a saúde mental. Sara diz que continua a haver muita dificuldade de aceitação na necessidade de visitar um psicólogo, "as pessoas associam um psicólogo a uma sentença". Mas que no "pós-pandemia começa a ver-se uma mudança no paradigma, até porque houve muitas pessoas com uma presença forte nas redes sociais, na televisão - falo de figuras públicas - a assumirem publicamente que têm ansiedade ou depressão. Há já uma normalização no quanto se fala de saúde mental. Começa a ser tão normal quanto se falar em saúde física, as pessoas começam a assumir que é tão natural partilhar que têm diabetes, quanto dizerem que têm ansiedade."

Mas a ansiedade ainda gera muita dúvida. Começando pelo início, há una diferença entre ansiedade patológica e a ansiedade que nos mantém alerta no dia-a-dia. E para Sara Crispim é importante que se perceba que "todos temos ansiedade", "a chamada ansiedade normal, aquela que sentimos antes de um exame de condução, antes de uma apresentação oral no nosso trabalho. E é uma ansiedade que além de normal, é importante, na medida em que nos prepara para esse evento."

Por outro lado, a ansiedade patológica " é aquela que é limitadora. Envolve sintomas físicos e pensamentos intrusivos até mesmo após o evento." Voltando ao exemplo do exame de condução para distinguir uma da outra, "antes do exame é comum termos náuseas ou dor de barriga, até pensar-se "e se eu não conseguir?", "e se eu atropelar alguém?". Mas depois do exame isso tende a desaparecer, já no caso da ansiedade patológica estes sintomas continuam" e às vezes até impedem que o exame seja feito. Sara, continua, "é um tipo de ansiedade muito limitadora e persistente. Interfere na nossa vida, fazendo-nos deixar de fazer coisas que nós habitualmente fazíamos, provoca muitas vezes dificuldade em dormir. Começa a comprometer severamente a nossa saúde, tanto física como mental."

A ansiedade patológia é tão invasiva que tem uma "voz". Os chamados pensamentos intrusivos que aparecem "em formas de frases ou de imagens". E, muitas vezes, aquilo que se pensa torna-se tão real que é quase palpável." São pensamentos que aparecem sem serem convidados. E têm muitas vezes um caráter mais obsceno". Para quem nunca teve um pensamento intrusivo a ideia pode ser difícil de entender e, por isso, Sara vai recorrendo aos exemplos que tornam mais fáceis as imagens para quem nunca viveu este tipo de pensamento, e de identificação imediata para quem já os teve, ou vive com eles. Como é o caso de uma pessoa ir a conduzir e pensar, "e se eu agora tivesse um acidente e morresse?", ou estar numa ponte e pensar "e se eu agora caísse?". E, por mais curriqueiros, que estes pensamentos possam parecer, para quem tem ansiedade é o suficiente para "se ficar com as mãos a transpirar, para resultarem em sensações físicas. Quase como se as pessoas estivessem mesmo na iminência de ter um acidente ou cair da ponta, ou até como se o tivessem acabo de fazer.

E se, por um lado, estes pensamentos acontecem em todos nós - às vezes até há situações da vida em que eles se tornam mais intensos, por exemplo no pós parto - por outro, é preciso estar-lhes atento. Porque "é ténue a linha que faz com que limitem a vida de alguém. Tornam-se um problema quando "limitam a nossa vida. Por exemplo, alguém que deixa de passar a ponte 25 de abril por pensamos intrusivos."