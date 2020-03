A Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AAMTD), reunida hoje em plenário, deliberou suspender toda a atividade turística no Douro devido à atual situação de emergência em que o país se encontra provocada pelo novo coronavírus.

Decidiu ainda solicitar à Autoridade dos Portos do Douro e Leixões (APDL), gestora da via navegável do Douro, a suspensão imediata da cobrança de todas as taxas sobre a atividade marítimo-turística por “tempo indeterminado, até que a atual situação extraordinária de emergência se mantiver”.

“Entendemos ser da mais elementar justiça esta solicitação e acreditamos que a APDL, dada a sua postura construtiva, estará disponível para aceder à mesma porque compreende, tão bem como nós, o impacto desta situação no setor e as ramificações económicas e sociais que isso significa”, referiu, em comunicado, o comandante Hugo Bastos, porta-voz da associação.

O responsável acrescentou que se está a “falar de centenas de postos de trabalho, da perda de dezenas de milhões de euros para a economia local”.