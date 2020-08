Segundo a estimativa do Instituto Robert Koch (RKI), o número de pessoas curadas da doença alcança até hoje cerca de 197.400.

O número de novas infeções baixou para menos de metade do recorde registado na semana passada, quando ultrapassou as mil, número que já não era alcançado desde maio.

O pico de novos casos foi atingido no início de abril com mais de seis mil.

Depois de na semana passada terem sido retomadas as aulas no Estado de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, hoje voltaram à escola os alunos de Schleswig-Holstein (noroeste), Brandeburgo (este) e da cidade-Estado de Berlim, com medidas sanitárias adaptadas a cada estabelecimento, mas seguindo as indicações de cada Estado federado.