“Apenas os Estados-membros [da OMS] determinam as políticas das assembleias. Hoje não há um mandato para o diretor-geral da OMS fazer esse convite” a Taiwan, acrescentou.

Na semana passada os Estados Unidos pediram a Tedros Ghebreyesus para convocar Taiwan para a reunião. Taiwan foi excluído da OMS, onde tinha o estatuto de observador até 2016, por pressão da China. Taiwan já disse que a sua ausência pode prejudicar a resposta global à pandemia de covid-19.

Ainda na conferência de imprensa, sobre o Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala na terça-feira, a OMS homenageou e reconheceu “o papel importante da classe”, tendo Tedros Ghebreyesus afirmado que as comemorações devem ser um pretexto para chamar a atenção da falta de seis milhões destes profissionais que há no mundo.

E quanto ao aumento de casos de covid-19 em países que iniciaram um desconfinamento, como a Coreia do Sul ou a Alemanha, os responsáveis da OMS relativizaram e acrescentaram que uma das explicações pode ser a de ter havido um aumento de mobilidade antes do relaxamento das medidas de confinamento.