Em declarações à RTP, João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), referiu a existência da variante em Portugal.

"Infelizmente, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge hoje mesmo detectou a presença da variante da África do Sul também em Portugal", afirmou, dizendo que este "é um caso único".

A pessoa em causa é um sul-africano residente em Lisboa, que terá chegado a Portugal depois do Natal, tendo o diagnóstico sido feito "nos primeiros dias de Janeiro".

À agência Lusa, o INSA referiu que o caso identificado em Portugal, através da sequenciação genómica, foi já reportado às autoridades de saúde, que estão já “a realizar as devidas diligências para o rápido rastreio de contactos e interrupção da potencial cadeia de transmissão”.

Segundo cientistas sul-africanos, os dados recolhidos até agora não mostraram que a nova variante do SARS-CoV-2 detetada na África do Sul, nomeada 501Y.V2, não acompanha uma maior taxa de morbilidade, embora o aumento da pressão do sistema de saúde possa estar por detrás de mais mortes.

O INSA tem vindo a desenvolver desde abril de 2020, em articulação com o Instituto Gulbenkian de Ciência e com a colaboração de mais de 65 laboratórios, hospitais e instituições de todo o País, um estudo que visa determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal.