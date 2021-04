De acordo com uma nota enviada às redações pelo Ministério da Educação (ME), o processo de testagem à covid-19 em estabelecimentos de educação e ensino a docentes e não docentes do público e do privado prosseguiu na semana passada, tendo sido registada uma taxa de positividade de 0,1%.

Traduzindo isto por números, significa que foram detetados 125 casos positivos em mais de 110 mil testes realizados em todo o país. A estes, nota o Governo, somam os testes feitos pela Saúde Pública, Municípios ou outras entidades.

"Este momento de testagem abrangeu trabalhadores docentes e não docentes dos setores público e privado, que iniciaram as atividades presenciais a 5 de abril, bem como aos profissionais de escolas localizadas em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, que já tivessem regressado anteriormente, conforme determinação da Orientação em vigor", pode ler-se no comunicado do ME.

"Também nestes concelhos com uma maior incidência de covid-19, a percentagem de casos positivos em estabelecimentos de educação e ensino foi similar (0,1%), demonstrando como as escolas se têm afiançado como lugares seguros", frisa ainda a nota.

O ME refere igualmente que paralelamente a esta testagem massiva em ambiente escolar, serão feitos os "testes regulares de saúde pública", nomeadamente em situações que se sejam detetados casos positivos de infeção, de maneira a que seja possível identificar e quebrar as cadeias de transmissão, "dentro e fora dos portões das escolas".

Os testes de antigénio vão continuar no dia 19 de abril com o retomar das atividades presenciais do ensino secundário e, de acordo com o ME, vão envolver quer profissionais da Educação, quer alunos do ensino secundário.