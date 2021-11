O jornal britânico ‘The Guardian’ dá conta de uma nova variante do vírus responsável pela covid-19 com um “número extremamente elevado” de mutações, que pode desencadear novas vagas da doença, fugindo às defesas contra o SARS-CoV-2.

Segundo o diário, até agora foram detetados apenas dez casos em três países, através da sequenciação do genoma — ainda assim, alguns investigadores estão preocupados com esta variante, porque o número de mutações pode facilitar o rompimento da imunidade.

A variante B.1.1.529 tem 32 mutações na chamada proteína ‘spike’, a parte do vírus que a maioria das vacinas contra a covid-19 usa para erguer a barreira face à doença. As mutações nesta proteína podem não apenas afetar a capacidade que o vírus tem ara infetar células e espalhar-se pelo corpo, mas, também, dificultar a vida ao sistema imunológico, comprometendo a capacidade de as células atacarem o patogénio.

A variante foi encontrada pela primeira vez no Botsuana, com três casos já sequenciados. Na vizinha África do Sul, somam-se seis casos confirmados e um em Hong Kong, detetado num viajante de 36 anos que regressou à Ásia depois de uma passagem pela África do Sul.

Tom Peacock, um virologista do Imperial College de Londres, publicou detalhes da B.1.1.529 numa página de partilha de genomas, sublinhando que a “quantidade incrivelmente elevada de mutações ‘spike’ pode sugerir que [esta variante] pode ser de verdadeira preocupação.”

Na rede social Twitter, o virologista escreve mesmo que o “horrível perfil ‘spike’” faz com que seja “muito, muito” importante o acompanhamento da variante — admitindo, no entanto, que possa tratar-se de um “aglomerado fora do vulgar” que não seja muito transmissível.