"A pandemia ainda não acabou, nem em Portugal, nem em nenhum lugar do mundo", começou por dizer a diretora-geral da Saúde na comunicação que fez esta tarde ao país sobre a atualização das normas de vacinação contra a covid-19.

Graça Freitas sublinhou que se assiste "na Europa a uma intensa circulação do vírus SARS-Cov-2, que é o vírus que provoca a covid-19" e que "mesmo em Portugal, que tem 86,5% da sua população vacinada, se assiste neste momento a um aumento do número de casos".

"A melhor forma de nos protegermos e de passarmos um inverno mais seguros e mais tranquilos é vacinar, vacinar e vacinar. Fazer ou a vacinação primária, para quem está agora a iniciar a vacinação, ou não se vacinou em devido tempo, ou para todos aqueles 86,5% da população que já se vacinaram com a dose de reforço", sublinhou.

Sobre as doses de reforço que têm vindo a ser administradas nas últimas três semanas, Graça Freitas anunciou três grandes novidades, "duas delas [as primeiras apresentadas nos tópicos que se seguem] que dizem respeito à população que está agora a ser vacinada", ou seja residentes e utentes de lares e da rede de cuidados continuados, seguindo-se as pessoas com 80 ou mais anos, as pessoas com 65 ou mais anos, os profissionais de saúde envolvidos na prestação direta de cuidados, os profissionais dos lares e unidades da rede de cuidados continuados integrados que prestem cuidados de saúde e os bombeiros envolvidos no transporte de doentes.

" O intervalo entre a última dose e uma pessoa tornar-se apta, elegível, pronta para a vacinação é neste momento entre cinco a seis meses, 150 a 180 dias . Resumindo, encurtamos este intervalo para, com segurança, podermos vacinar mais pessoas mais precocemente. As pessoas ficam mais depressa elegíveis e prontas para se vacinar".

. Resumindo, encurtamos este intervalo para, com segurança, podermos vacinar mais pessoas mais precocemente. As pessoas ficam mais depressa elegíveis e prontas para se vacinar". " Desde já, os recuperados também começam a entrar no processo de vacinação . Com uma única exceção, os recuperados que tendo tido a doença já, por qualquer motivo das suas vidas, levaram duas doses da vacina com 150 a 180 dias de intervalo, esses estão já, naturalmente, com o reforço feito. Mas regra geral, os recuperados vão ser vacinados dentro deste teto dos 65 ou mais anos de idade e dos profissionais".

. Com uma única exceção, os recuperados que tendo tido a doença já, por qualquer motivo das suas vidas, levaram duas doses da vacina com 150 a 180 dias de intervalo, esses estão já, naturalmente, com o reforço feito. Mas regra geral, os recuperados vão ser vacinados dentro deste teto dos 65 ou mais anos de idade e dos profissionais". As pessoas que receberam a vacina da Janssen "vão fazer um reforço, aqui com um período diferente, pelo menos 90 dias depois de terem levado a última dose da vacina, e estas pessoas basta terem 18 ou mais anos de idade. Aqui o grupo etário é diferente. A vacina da Janssen passa a ser recomendada para pessoas com 18 ou mais anos de idade com uma dose de reforço feita com 90 dias após a primeira dose".

Numa nota adicional, Graça Freitas explicou que os reforços vão ser feitos com vacinas mRNA, independentemente da dose, ou doses, que levaram antes. Ou seja, o reforço será feito com as vacinas da Moderna ou Pfizer.