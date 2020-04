No briefing diário que sucede à divulgação do boletim epidemiológico, a ministra da Saúde, Marta Temido, começou por assinalar o número de recuperados das últimas 24 horas e de que a maioria dos casos confirmados está em domicílio.

"Oitenta e sete por sete por centro dos casos confirmados estão em domicílio", começou por dizer.

A taxa média de contágio por covid-19 em Portugal é atualmente de 0,91, o que significa que cada infetado contagia menos de uma outra pessoa, valor que, segundo a ministra da Saúde, resultou das medidas de contenção.

Marta Temido indicou também que entre 21 de fevereiro e 16 de março, o número médio de casos gerados a partir de uma pessoa infetada era de 2,08. "São números que nos encorajam, mas também nos responsabilizam", referiu.

"Utentes não necessitam de ter qualquer receio de utilizar o SNS"

A ministra da Saúde enfatizou posteriormente que estão a ser tomados "todos os cuidados e a implementar todas as medidas para que não haja qualquer risco para que os doentes não Covid-19 que precisam de utilizar o Serviço Nacional de Saúde", reiterou.

"Não há necessidade, mesmo, hoje, dos utentes terem qualquer receio de utilizar o Serviço Nacional de Saúde. O que vamos continuar a fazer é privilegiar o atendimento telefónico, privilegiar que a duração de permanência dos utentes no Serviço de Nacional de Saúde se reduz ao mínimo estritamente necessário para a prestações de cuidados e garantir que a atividade assistencial que foi adiada é realizada no mais curto prazo possível", explicou.

A ministra indicou posteriormente que "erradicar a covid-19 não parece possível curto e médio prazo" pelo que o país deve preparar-se para a possibilidade de "alternar períodos de maior contenção com fases de maior alívio".

"Com o esforço de todos está a ser possível trazer o número de novos casos para níveis aos quais o SNS tem conseguido responder, mas que os recrudescimento da doença se mantém e temos de estar preparados para eles. Temos de estar preparados para períodos de retenção de movimentos com períodos de maior alívio. Não porque nos enganamos na estratégia, não porque os portugueses estejam a fazer algo de errado mas porque à luz do conhecimento disponível, essa alternância, essa adaptação de comportamentos, poderá ser mesmo o melhor caminho possível para todos", disse.

No entanto, sublinhou que "os desafios que se colocam ao Serviço Nacional de Saúde estão longe de estar ultrapassados".

"Não é uma fatalidade ser idoso"

Já a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, também presente na conferência de imprensa, quis esclarecer a situação da mortalidade no país e aproveitou para esclarecer alguns questões que, diz, têm surgido.

"Nós em Portugal não estamos a contar com a causa básica da morte, mas o evento terminal. Portanto, o número de óbitos corresponde ao número de infetados conhecidos à data da morte", disse.

Posteriormente, informou que a média de idade das vítimas mortais da doença (683) é de 81,4 e que a pessoa mais nova a falecer tinha 40 anos e a mais velha 102. Contudo, salientou que "não é uma fatalidade ser idoso, ser doente e morrer de covid-19."



Os primeiros casos

Os primeiros casos confirmados em Portugal foram registados no dia 2 de março de 2020.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que a partir do dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira necessidade. A medida foi, entretanto, levantada a 18 de abril.

O país está desde as 00:00 de 19 de março em estado de emergência até dia 2 de maio.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.