“Se alguém com uma dor no peito, com uma suspeita de enfarte agudo do miocárdio, ou um colega nosso que tenha um doente grave que ache que tem que ter um acompanhamento rápido, urgente e imediato nós temos capacidade para dar resposta”, fazendo “um rastreio inicial e utilizando os nossos recursos”, disse em entrevista à agência Lusa o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Marta, que integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

Rui Cruz Ferreira sublinhou que, “sendo um hospital ‘covid free’ e tendo uma atividade que tem um impacto também em termos de mortalidade muito grande, porque não é só o covid que mata”, o Santa Marta procura “ter condições de funcionamento com alguma tranquilidade” e tem conseguido isso.

“Nós provavelmente temos algum privilégio com isso, mas procuramos também dar uma resposta mais eficaz, nem todos os estabelecimentos de saúde estão naquele pandemónio que vemos sobretudo em imagens de Espanha e Itália”, adiantou.

Neste momento, frisou, a situação é “um bocadinho diferente”. “Temos alguma tranquilidade e temos capacidade de resposta”, adiantou.