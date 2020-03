Em entrevista à Lusa, ao telefone a partir de Los Angeles, John Legend lamentou que o seu país, os Estados Unidos, “não esteja a lidar corretamente” com a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“O presidente Trump está a fazer um trabalho terrível, repetindo mentiras e falsidades e brincadeiras nas conferências de imprensa diárias, e não está a demonstrar o tipo de liderança moral de que precisamos”, defendeu John Legend, acrescentando que o chefe de Estado norte-americano “parece mais preocupado com os índices de aprovação e o mercado bolsista do que com a saúde e o bem-estar do povo norte-americano”.

O cantor está “muito preocupado” com o facto de a situação “não estar a correr bem” e Donald Trump “estar a torná-la pior”.

“Felizmente, temos um sistema federal no qual os estados têm muito poder. E os estados têm governadores que são de facto responsáveis e estão a agir corretamente. Eles são capazes de substituir a incompetência do presidente algumas vezes, mas não funciona sempre assim”, afirmou.

John Legend receia que com a situação atual as diferenças sociais fiquem mais aprofundadas no país e considera haver coisas que “a sociedade e o governo podem fazer para mitigar isso”.

“Mas estou muito preocupado que o que realmente vai acontecer vá exacerbar as desigualdades de rendimentos, que seja ainda mais difícil para os pobres e a classe trabalhadora sobreviver e prosperar no nosso país. Não estou tão familiarizado com as políticas de outros países, mas sei que é uma questão muito importante aqui e estou preocupado com isso”, partilhou.

Em novembro, haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos, e John Legend espera que os norte-americanos “consigam ver os inconvenientes [de o país] ter um presidente tão incompetente, tão egoísta e tão mentiroso, que não tem competência para ser o líder da nação mais rica do mundo”.