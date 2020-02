Duas alunas do Instituto Politécnico de Bragança, de nacionalidade chinesa, que foram ao seu país natal celebrar o Ano Novo Chinês com a família, vão ficar 14 dias em quarentena quando regressarem a Portugal na próxima terça-feira, como medida preventiva devido à epidemia do coronavírus, apesar de não apresentarem qualquer sintoma de infeção.

Segundo o JN, o isolamento foi-lhes proposto como medida de segurança pelo estabelecimento de ensino, seguindo assim as recomendações das autoridades de saúde. As duas jovens, de 20 anos e que em Bragança partilham casa com outras duas alunas, aceitaram a medida de prevenção.

"As alunas não têm quaisquer sintomas, nem estiveram em contacto com pessoas infectadas, que se saiba. Elas não estiveram em Wuhan, mas estiveram na China, onde foram de férias. As autoridades de saúde recomendam que no seu regresso a Bragança, fiquem em isolamento", disse Orlando Rodrigues, presidente do Politécnico ao jornal.

Os preparativos par a alimentação e cuidados médicos das duas alunas estão a ser ultimados, estando o regresso de ambas previsto para a próxima semana num voo que fará escala em Espanha (Madrid).

As estudantes, que partilhavam um apartamento com outras duas alunas, vão passar a quarentena num espaço providenciado pelo IPB, que está a ser preparado para o efeito. Está tudo a ser ultimado para assegurar a alimentação e os cuidados médicos das alunas. O IPB já reuniu com a Delegação de Saúde de Bragança para avaliar os preparativos, no caso de surgimento de algum sintoma, haver um protocolo a seguir.

Atualmente, o Politécnico de Bragança conta com 10 a 12 alunos de nacionalidade chinesa. A estes, iam-se juntar vários jovens, neste segundo semestre, transferência que acabou por não acontecer devido ao surto.

Esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou o sétimo caso suspeito de uma pessoa infetada pelo coronavírus, sublinhando que os outros seis casos revelaram-se negativos. Ao mesmo tempo, estão em isolamento profilático no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, as 20 pessoas repatriadas da China há uma semana.

Deste grupo fazem parte 18 portugueses e duas brasileiras, que chegaram em 2 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, epicentro do surto.