Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 110 países e territórios 1.214 contaminações e 30 novas mortes desde o último balanço, às 17:00 de terça-feira.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.778 casos, incluindo 3.158 mortes. Entre as 17:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje foram anunciadas 24 novas infeções e 22 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram registados 37.776 casos (1.190 novos) até às 09:00 de hoje, incluindo 1.123 mortes (oito novas).

Os países mais afetados depois da China são Itália (10.149 casos, 631 mortes), Irão (3.042 casos, 291 mortes) a Coreia do Sul (7.755 casos, dos quais 242 são novos, 242 mortes) e França (1.784 casos, dos quais 178 novos, e 33 mortes).

Desde as 17:00 de terça-feira, China, Espanha, França e Estados Unidos registaram novas mortes, enquanto a Bélgica e o Panamá anunciaram novas mortes ligadas ao Covid-19.