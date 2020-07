Em declarações telefónicas à agência Lusa, o presidente da Câmara de Paços de Ferreira, Humberto Leão de Brito, confirmou a deteção de seis casos de covid-19 em alunos, professores e assistentes operacionais na Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira (Centro Escolar de Paços de Ferreira), e que o estabelecimento de ensino vai ser encerrado de forma preventiva, para limpeza e desinfeção, assegurando as condições de segurança aquando da sua reabertura.

“Foi uma medida preventiva. É importante dizer que a Unidade de Saúde Pública agiu por prevenção relativamente à realização de exames. O que é normal é que se espere pelos casos sintomáticos. Tentaremos evitar que isto se transforme num foco que se dissemine pela população. Vamos aguardar com alguma esperança que as coisas estejam controladas", observou o autarca Humberto Leão de Brito, reiterando que é "importante dizer" que são medidas "preventivas e antecipatórias para interromper as cadeias de transmissão”.

Fonte da Administração Regional de Saíde do Norte (ARS Norte) adiantou à Lusa, por seu turno, que foram identificados “três casos positivos” de covid-19 na fábrica Abrelac.

“Três casos identificados positivos. A Autoridade de Saúde está a acompanhar muito de perto a situação, por uma questão de precaução, e é o que diz a norma neste tipo de circunstâncias. Todos os profissionais foram enviados para casa para fazer o isolamento profilático”, disse fonte oficial da ARS Norte.