A Escola EB1 de Oliveirinha, em Ovar, encerrou depois de uma funcionária ter sido diagnosticada com covid-19 e outra ficar em quarentena, revelou hoje fonte da autarquia, atribuindo o fecho à incapacidade do agrupamento para substituir as auxiliares.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA