Segundo o responsável do agrupamento, a turma do 1.º ano da Escola do Calvário, Valongo, no distrito do Porto, "está de quarentena em casa" depois daquele agrupamento ter sido informado "pelos familiares do aluno” de que este estava infetado.

"Seguimos as instruções da autoridade de saúde e as crianças foram mantidas em casa. A infeção não aconteceu em contexto escolar, mas sim porque os pais da criança estão, também, infetados", frisou.

Ainda segundo Artur Oliveira, "há mais dois alunos infetados, também em contexto familiar, em duas turmas da EB 2,3 Vallis Longus, e que foram detetados na semana passada pelas respetivas famílias, que alertaram para o efeito, pois já havia casos de infeção nesse contexto".

Em causa estão dois alunos, um do 6.º e outro do 9.º ano, disse o responsável, precisando que, nestes casos, a autoridade de saúde "autorizou que as aulas presenciais continuassem sob vigilância de temperatura duas vezes por dia", por considerar "tratar-se de um contágio de baixo risco".

A direção do agrupamento enviou, entretanto, uma comunicação aos encarregados de educação, na qual alerta para uma recomendação da Comissão Municipal de Proteção Civil "para que a regra de utilização de máscara pelos alunos se estenda, pelo menos, até um raio de 300 metros da escola".

"Essa regra deve, também, ser aplicada a docentes, não docentes e encarregados de educação", lê-se ainda no comunicado a que a Lusa teve acesso.

