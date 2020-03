Cerca de 600 escolas estão desde hoje de prevenção para garantir as refeições dos alunos carenciados e acolher os filhos de profissionais de saúde e de emergência. Todas as outras, num universo que ronda as 3.500, estão de portas fechadas e as aulas fazem-se à distância.

“Só em último recurso é que os pais deixam as crianças nas escolas. O meu agrupamento, por exemplo, tem cerca de 2.300 alunos e não tive nenhum pai que optasse por deixar aqui o filho”, contou à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e diretor do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos.

Hoje, na escola sede do agrupamento de Filinto Lima esteve apenas o diretor, dois funcionários da secretaria e três assistentes operacionais. A situação repete-se um pouco por todo o país.

Há cerca de 600 escolas preparadas para receber os alunos mas nem Filinto Lima nem Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), souberam de alguma onde tal tivesse acontecido.

Manuel Pereira lembrou que os pais devem avisar com antecedência que terão de deixar os filhos e que a medida se aplica apenas aos trabalhadores com profissões classificadas essenciais neste período de pandemia do novo coronavírus, como médicos, enfermeiros ou forças de segurança.