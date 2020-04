Quando há três semanas as escolas foram encerradas pelo Governo para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, houve estabelecimentos de ensino que se mantiveram abertos para manter o serviço de refeições dos alunos mais carenciados.

Na primeira semana, as mais de 700 escolas disponibilizaram cerca de 5.500 refeições diárias, algumas das quais distribuídas com o apoio das autoridades locais, como autarquias ou juntas de freguesia.

Na segunda semana de aulas à distância, a média das refeições subiu para 6.500 e esta semana atingiu as cerca de dez mil, segundo dados avançados hoje pelo gabinete de imprensa do Ministério da Educação (ME).

“Na primeira semana de pausa letiva da Páscoa, o número de refeições servidas nas escolas de acolhimento aumentou significativamente. Em média, nestes últimos cinco dias, foram servidas cerca de 10 mil refeições por dia, naquela que é considerada pelo Ministério da Educação uma resposta social imprescindível da escola pública, nomeadamente para alunos carenciados”, afirmou a tutela.

As escolas abertas também acolheram cerca de 200 alunos, cujos pais têm profissões consideradas essenciais no combate à pandemia.

O ME lembra que as escolas permanecerão abertas durante toda a pausa letiva da Páscoa.