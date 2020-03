Na circular, assinada por José Rodrigues, secretário Nacional para a Sustentabilidade do CNE, é sublinhado que “o cancelamento ou adiamento de eventos de massas não deve ser encarado com alarmismo, mas sim com a prudência e a responsabilidade que a todos se exige neste momento”.

“Todos os contributos para controlar e confinar o surto do COVID-19 são importantes e o CNE, na sua missão primordial de educar para a cidadania ativa, quer fazer parte do imenso esforço de toda a sociedade”, acrescenta o documento que determina a suspensão de todas as atividades escutistas” nacionais promovidas pelo CNE por um período de 15 dias e aconselha “todos os outros níveis do CNE (Regiões, Núcleos e Agrupamentos) a procederem do mesmo modo”.

A circular aconselha ainda os elementos do Corpo Nacional de Escutas a respeitarem as recomendações da Direção-Geral de Saúde e sublinha que a medida agora adotada está sujeita a “avaliação permanente, definindo-se para já a vigência até ao dia 25 de março”.

Fonte do CNE explicou à agência Lusa que o objetivo desta comunicação não é "ser alarmista", mas antes se trata de uma decisão "preventiva" e que, "nas redes sociais e outras ferramentas", estão a ser passadas "as indicações comportamentais referenciadas pelas autoridades nacionais de saúde".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.