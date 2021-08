Estes números elevam o total no país, desde o início da pandemia, para 4.815.205 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 83.690 mortos.

Segundo o mais recente relatório do ministério, a pressão hospitalar também sofreu uma redução, com menos 302 doentes internados nos hospitais espanhóis – um total de 7.657 -, o que representa 6,5% de ocupação de camas por doentes com covid-19.

Também desceu, embora ligeiramente, a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos, com menos nove doentes que no dia anterior, o que faz descer o total para 1.760 pessoas aí internadas (19,2% de ocupação).

A incidência acumulada a 14 dias em Espanha voltou hoje a cair abaixo dos 300 casos por cada 100.000 habitantes, situando-se nos 291,2 – ou seja, desceu 14 pontos em 24 horas.