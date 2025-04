O documento está disponível no site do Vaticano e pode ler aqui a tradução:

Em nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena, e com viva esperança na Vida Eterna, desejo exprimir a minha vontade testamentária apenas no que respeita ao lugar da minha sepultura.

Confiei sempre a minha vida e o meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem à espera do dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena termine neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com confiança as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe a sua dócil e materna solicitude.

Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da citada Basílica Papal, como indicado no anexo.

O sepulcro deve ser de terra, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que eu arranjei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas a Monsenhor Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Capítulo da Libéria.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que que me amaram e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que se tornou presente na última parte da minha vida ofereci-o ao Senhor pela paz mundial e pela fraternidade entre os povos.

Santa Marta, 29 de junho de 2022