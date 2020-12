Com estes números, o total de contágios em Espanha subiu para 1.893.502 e o de óbitos para 50.442.

Além disso, as comunidades notificaram 12.032 pacientes hospitalizados atualmente (menos 140 do que segunda-feira), com a ocupação hospitalar em 9,94%, que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos é de 21,05% das camas (21,14% na segunda-feira).

A incidência cumulativa, que no dia anterior teve uma queda de mais de 16 pontos em relação a 24 de dezembro, voltou hoje a subir.

Do total de casos diagnosticados nos últimos 14 dias (120.176), 44.598 apresentaram sintomas, o que indica que quase mais de dois terços dos pacientes são assintomáticos e a taxa de positividade situa-se nos 8,82%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.